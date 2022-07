Covid-19 : le retour du port obligatoire du masque dans les transports à Nice

Dès lundi 11 juillet, le port du masque sera à nouveau obligatoire dans les transports en commun à Nice (Alpes-Maritimes). Bus, tramways : tous les transports en commun de la métropole seront concernés. "C'est une bonne initiative", estime une habitante. Sur la Côte d'Azur, le virus circule à nouveau fortement. Avec 1 401 cas pour 100 000 habitants, la métropole de Nice est largement au-dessus de la moyenne nationale.

"J'ai 86 ans et je ne tiens pas à avoir le Covid"

Avec l'été et l'arrivée des touristes, les transports sont souvent bondés. "Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas le porter, on le sait", explique une femme. "Ça évite la contagion, c'est indispensable. J'ai 86 ans et je ne tiens pas à avoir le Covid", ajoute un autre habitant. Depuis le début de la pandémie, le maire de Nice, Christian Estrosi, a souvent été en pointe pour la lutte contre le Covid-19. L'arrêté municipal qui rend le masque obligatoire dans les transports s'étend jusqu'au 31 juillet.