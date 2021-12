Covid-19 : le retour du masque obligatoire à l’extérieur dans certaines villes

Sur les visages de nombreux passants à Lyon (Rhône), le masque a fait son grand retour à l’extérieur vendredi 31 décembre au matin, et la mesure est diversement appréciée. "Il fait beau, on a envie de l’enlever pour respirer normalement", avance une femme. "Je trouve que c’est normal, si on veut sortir de cette pandémie, il faut qu’on porte le masque", déclare un autre passant.

135 euros d’amende en cas de non-respect

Comme à Lyon, les préfets de nombreuses villes ont pris la décision de rétablir le masque en extérieur afin de lutter contre la propagation du Covid-19. À Paris, les contrôles de police ont débuté dans l’après-midi du vendredi 31 décembre. Pour ceux qui ne respecteraient pas la règle, une amende de 135 euros est infligée. "Je pense qu’il faut commencer à se rebeller un peu et assumer ses choix", s'agace toutefois une réfractaire.