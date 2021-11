Covid-19 : le port du masque redevient obligatoire dans 39 départements

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, l’a annoncé mercredi 3 novembre : le port du masque va redevenir obligatoire à l’école et ce, dans 39 nouveaux départements. Sur le plateau du 23 heures de Franceinfo, le journaliste de France Télévisions Yann Haefele souligne que cette mesure était déjà instaurée dans 22 autres départements. "Au total, on a donc 61 départements qui sont concernés : c’est plus de la moitié de la métropole", précise-t-il.

Des restrictions sanitaires renforcées

Le journaliste explique que cette mesure a été prise dans ces départements car "leur taux d’incidence dépasse les 50 cas pour 100 000 habitants. La règle est simple, elle figure dans les protocoles sanitaires du ministère de l’Éducation nationale. Tout département qui dépasse le seuil d’alerte pendant plus de cinq jours doit revoir ses mesures sanitaires. Il passe au niveau 2", détaille Yann Haefele. Avec ce passage au niveau 2, en plus du port du masque, les élèves devront respecter une "distanciation sociale et le brassage entre élèves va devoir être limité". Afin d’éviter un regroupement massif à la cantine, "il est recommandé d’attribuer une table à un groupe d’élèves pour éviter qu’il n’en rencontre d’autres", explique le journaliste.