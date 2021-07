Covid-19 : le port du masque en extérieur redevient obligatoire dans 22 départements

Le port du masque est redevenu obligatoire dans 22 départements, essentiellement ceux situés sur les zones du littoral. "À l'exception de la Meurthe-et-Moselle et de la Savoie, quasiment tous les départements du littoral sont concernés", précise la journaliste Lucile Devilers sur le plateau du 8 Heures, mardi 27 juillet. Du Calvados jusqu'en Loire-Atlantique, plusieurs villes sont concernées par cette mesure, comme à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique).

Des bars et restaurants contraints de fermer à 23 heures

En Vendée, 22 communes, comme Les Sables-d'Olonne, ont réinstauré le port du masque en extérieur. Suivent la Gironde et le Pays basque. Dans les Pyrénées-Orientales, en plus du masque obligatoire, les bars et restaurants sont tous contraints de fermer leurs portes à 23 heures ; une mesure valable pour toutes les communes du département.



En Provence-Alpes-Côtes d'Azur, les départements du Var et des Alpes-Maritimes sont concernés par l'obligation du port du masque, sauf sur la plage. Enfin, en Meurthe-et-Moselle, 21 communes ont imposé cette mesure, comme à Nancy, où le masque est obligatoire en extérieur de 9 heures à minuit.