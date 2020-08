Covid-19 : le port du masque devient obligatoire à Nice

"Être ou ne pas être dans le périmètre", une question que se sont posés de nombreux Niçois. Désormais, à partir du jeudi 20 août, tous les habitants devront porter le masque. L'annonce a mis fin à un sacré casse-tête et elle rassure les Niçois, à commencer par les plus âgés. "Avec tous les joggeurs qui passent, qui soufflent, j'ai pris des postillons sur le côté du visage il y a quelques jours", explique un senior. "On ne sait pas où on va, je suis pour à 200%", assure une autre passante interrogée.

Rassurer les touristes

La mesure vise également à rassurer les touristes. "On a été fortement touchés donc c'est hyper important. On s'est promenés hier soir ici à Nice quand on est arrivés. Beaucoup de gens n'avaient pas le masque donc on se dit que c'est trop de proximité et il faut vraiment respecter les gestes barrières", affirme un couple venu du Grand Est. Dans le département, le virus circule activement. Le cap des 50 cas pour 100 000 habitants est sur le point d'être franchi.

