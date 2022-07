Covid-19 : le nombre d’infections explose au Royaume-Uni

La nouvelle vague de Covid-19 frappe toute l’Europe, et notamment le Royaume-Uni. "2,3 millions de Britanniques sont positifs au Covid, c’est près d’un Britannique sur 30", explique la journaliste Maëlys Septembre, correspondante à Londres (Royaume-Uni), vendredi 1er juillet. "L’augmentation du nombre d’infections est très rapide : + 30 % en seulement une semaine. À cela s’ajoute la pression hospitalière, qui est aussi en hausse. 9 000 lits d’hôpitaux sont occupés par des patients atteints du Covid, en Angleterre, cette semaine. C’est le double de ce que l’on pouvait observer il y a seulement un mois", précise la journaliste.

"Il n'y a plus d'obligation de s'isoler"

"Plusieurs explications sont possibles à cette reprise de l’épidémie. D’abord, les sous-variants d’Omicron, BA4 et BA5, se propageraient plus rapidement. Ensuite, la protection accordée par les vaccins commence à diminuer car les dernières doses reçues remontent désormais à plusieurs mois. Enfin, il n’y a plus d’obligation de s’isoler ici, même lorsqu’on est positif au Covid", indique Maëlys Septembre.