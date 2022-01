Covid-19 : le masque obligatoire pour les enfants à partir de six ans

Dès lundi 3 janvier, les enfants de six ans et plus devront porter le masque dans de nombreux lieux publics. Une nouvelle mesure pour tenter de limiter la propagation du virus.

Avant Noël, les enfants âgés de 6 à 11 ans, ne portaient le masque qu’à l’école. Dès lundi 3 janvier, cette règle sera étendue à certains lieux publics. Une mesure à laquelle, ils sont plus ou moins préparés. "J’ai des lunettes et ça fait tout le temps de la buée", témoigne un jeune garçon. "Je suis habitué, je le porte dans la ville et les rues", explique une petite fille. Les transports, les enceintes sportives, les établissements recevant du monde et les lieux de cultes sont concernés par cette mesure.

Un virus qui circule chez les plus jeunes

Cette mesure a été prise en réponse à une circulation importante du virus chez les plus jeunes. En effet, à la mi-décembre, le taux de contamination des 6-10 ans était largement supérieur à celui des autres tranches d’âge et deux fois plus élevé que celui des plus de 18 ans. Si certains parents estiment que cette mesure est logique, d’autres sont inquiets pour leurs enfants.