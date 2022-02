Covid-19 : le masque autorisé en extérieur, malgré les chiffres de l'épidémie toujours très élevés

Respirer sans contrainte, c'est désormais possible sur tout le territoire français. Un soulagement sur les marchés du sud de la France. "Plus de liberté, ça fait du bien, tout en respectant les gestes barrières", dit une locale. "C'est agréable de voir le visage des gens et de ne pas être caché derrière un masque", ajoute un passant. Le masque ne reste obligatoire qu'en intérieur, mais certains ont du mal à y renoncer dans la rue. À Reims (Marne) notamment, la prudence domine.

Pas de sortie de crise pour autant

Autre changement, la fin des jauges dans les stades et les salles de spectacle. Le zénith de Toulouse (Haute-Garonne) va donc retrouver un large public dans la soirée du mercredi 2 février, avec Gims sur scène. L'allègement de toutes ces contraintes ne signifie pas pour autant une sortie de crise, selon certains experts. "La levée des mesures peut rendre la baisse un peu moins abrupte que celle qui aurait été possible si on les maintenait encore", affirme Mircea Sofonea, maître de conférence en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses.