Covid-19 : la préfète du Bas-Rhin sommée d'assouplir les règles

La préfète du Bas-Rhin pensait bien faire en imposant le port du masque obligatoire partout en extérieur dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants. Cela n’a pas été au goût du tribunal de Strasbourg qui la pousse à assouplir les règles selon les horaires et les lieux. Décontenancés, les passants continuent toutefois de le porter. L’un d’entre eux témoigne : "On ne comprend rien du tout. Une fois, il faut le mettre, une fois, il ne faut pas le mettre !"

Des passants un peu perdus

Un jeune homme est tout aussi perplexe : "Je crois que c’est à peu près normal de demander des clarifications et des précisions." Même son de cloche de la part d’un adolescent : "J’ai du mal à tout comprendre donc je le porte tout le temps et partout en ville pour le moment." De son côté, la justice a rejeté l’arrêté car "il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait en permanence et sur la totalité des bans communaux concernés une forte concentration de population".