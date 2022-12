Covid-19 : La France insoumise préconise "la gratuité des masques", affirme Alexis Corbière

Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis, était l'invité des "4V" sur France 2, vendredi 9 décembre.

Alors que l'épidémie de Covid-19 connaît une nouvelle vague, La France insoumise est-elle favorable au retour du port du masque obligatoire dans les transports et les lieux fermés ? "Si c'est ce que dit le corps médical, pourquoi pas, en particulier pour les personnes les plus sensibles (...). Mais s'il y a la gratuité des préservatifs qui a été annoncée par le président de la République pour les 18-25 ans, pourquoi n'y a-t-il pas la gratuité des masques (...) et des tests PCR ?", a déclaré Alexis Corbière, député La France insoumise de Seine-Saint-Denis, invité vendredi 9 décembre sur le plateau des "4V" sur France 2.



"Nous ne voulons pas tomber dans une forme de piège du RN"



Pour l'élu LFI, le problème, au-delà du Covid-19, "c'est aussi la dégradation de notre hôpital public". "Qu'est-ce qui a été fait, depuis des années ? Je rappelle qu'avant même que la crise du Covid commence, nos personnels hospitaliers étaient déjà mobilisés pour sonner l'alarme, dire que ça ne va plus", a ajouté Alexis Corbière. S'agissant de la réintégration des soignants non vaccinés à l'hôpital souhaitée par La France insoumise, cette proposition a été reprise par le Rassemblement national, ce qui a conduit LFI à la retirer. "Il y a eu une manœuvre de la part du Rassemblement national, qui a repris un texte sur lequel il y a plus de 320 amendements de la part de la majorité qui l'empêcheraient d'être adopté à l'occasion d'une niche parlementaire, donc nous l'avons retiré ; à la fois parce qu'il n'avancera pas comme ça, et parce que nous ne voulons pas tomber dans une forme de piège du RN, qui vise à créer de la confusion", a expliqué le député insoumis.