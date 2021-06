Covid-19 : l'obligation du port du masque à l'extérieur a été levée, mais certains préfèrent le garder

Les promeneurs dans les rues de Caen (Calvados) étaient ravis de pouvoir enfin respirer, jeudi 17 juin, grâce à la levée de l'obligation du port du masque à l'extérieur. Mais étonnamment, certains ont choisi de ne pas quitter le masque. "Ce microbe est partout. Moi, je suis vaccinée, mais je n'ai pas envie de contaminer les autres personnes", affirme une passante. La peur du Covid-19 est donc toujours bien présente.

Certains réclament plus de liberté

Beaucoup le portent pour des raisons de santé, mais aussi par souci de responsabilité. "On n'est que 30% de gens vaccinés, je trouve que c'est un peu juste encore, donc je considère qu'il y a encore une part de risque", souligne un homme. À Toulouse (Haute-Garonne), certains espèrent plus de liberté encore. "On devrait l'enlever partout maintenant, tout le monde commence à se faire vacciner", avance une jeune femme. Malgré tout, il faudra garder le masque à la main, car il restera obligatoire là où la distanciation sociale ne sera pas possible, comme dans les transports ou dans les marchés.