Covid-19 : jusqu'à quand le port du masque sera-t-il obligatoire ?

L'épidémie de Covid-19, bientôt un mauvais souvenir ? Au pied des Pyrénées, on respire en tout cas à nouveau au grand air. À Tarascon-sur-Ariège (Ariège), le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire, depuis le 16 avril. Dans cette commune, la vaccination et une baisse continue des contaminations a pu permettre de prendre cette décision. Pourtant, chez les plus âgés, le masque n'est jamais très loin. "Je le mets pour me protéger s'il y a du monde", avoue un homme.

Attention au "redémarrage de l'épidémie"

Alors, faut-il totalement abandonner le masque en extérieur ? Seul un Français sur six a reçu deux doses de vaccin. Insuffisant, donc, pour se passer de cet objet. "Avec le taux de contamination que connaît la population française et avec le taux de circulation du virus, se passer trop vite du port du masque en extérieur serait un risque qui nous amènerait à voir un redémarrage de l'épidémie", estime l'épidémiologiste Philippe Amouyel.