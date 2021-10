Covid-19 : fin du port du masque à l'école dans 47 départements

Pour les élèves de l'école Clos au Duc à Évreux (Eure), le lundi 4 octobre est loin d'être ordinaire : aujourd'hui, les masques tombent, et les sourires sont de retour. "C'était plus dur de respirer, et on n'entendait pas bien avec le masque", commente une écolière. Du CP au CM2, les enfants se réjouissent à l'unisson de se débarrasser du masque.



Retrouver des qualités d'enseignement

À Dainville (Pas-de-Calais), la maîtresse de l'école Montesquieu reste masquée pour la dictée du lundi, comme tous les personnels des écoles. Ici, comme ailleurs, l'essentiel est de retrouver des qualités d'enseignement. "En termes d'apprentissage, ne serait-ce que pour les CP, pour la phonologie, apprendre à lire correctement et à former correctement les sons, au CP ça va tout changer", commente Aurélie Averlan, directrice de l'école. Près d'Amiens (Somme), une enseignante se réjouit elle aussi de retrouver les visages de ses élèves.