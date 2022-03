Covid-19 : face au rebond de l’épidémie, des Français gardent le masque

Le masque n’est plus obligatoire depuis 10 jours, mais pourtant, il n’a pas déserté les visages. Pour beaucoup, il est encore indispensable. "Je me sens protégé, dès que je suis avec d’autres personnes, je le porte", avoue une femme. "On est loin d’en avoir terminé quand même", pense une autre. En effet, la cinquième vague de Covid-19 est en plein rebond.



L’exposition à une charge virale très forte

Certains professionnels gardent ainsi le masque afin de protéger leurs patients vulnérables. Pour l’OMS, lever l’obligation du port du masque si tôt n’était pas raisonnable. De nombreux scientifiques estiment qu’il est nécessaire de le remettre en vigueur, surtout en intérieur. "Si on ne porte pas le masque, on est exposé à une très forte charge virale et cela peut conduire à des infections plus graves ou à des covids longs persistants", prévient Antoine Flahault, épidémiologiste.