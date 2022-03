Covid-19 : la fin du masque obligatoire en entreprise, "une libération" pour la plupart des salariés

Assis devant son ordinateur, Andrea est heureux. "On respire ! C'est la libération", se réjouit cet homme, un bureau sourire sur son visage, découvert pour la première fois depuis de longs mois. Comme dans toutes les entreprises, les salariés de cette société de conseil informatique à Aubagne (Bouches-du-Rhône) ont pu tomber le masque, lundi 14 mars 2022. Cela fait partie des évolutions dans le protocole sanitaire de lutte contre le Covid-19.

Andrea ne voit que des avantages à la levée de l'obligation du port du masque en entreprise. "C'est moins déshumanisé, il n'y a plus d'irritation au niveau de la bouche ou des oreilles avec les élastiques, quand le collègue d'en face nous parle on a aucun mal à entendre ce qu'il dit car c'était handicapant..., liste-t-il. On attendait ça avec impatience."



Laura, l'assistante de direction qui travaille dans la pièce voisine, n'a pas de masque non plus. "On va pouvoir échanger parce qu'on a une pause de deux heures et, seule, c'est assez long", se félicite-t-elle. Elle se sentait isolée dans son bureau et est contente de pouvoir renouer avec ses collègues.

"On va pouvoir échanger, discuter... Ça va faire du bien de retrouver cette liberté qu'on avait avant." Laura, assistante de direction à franceinfo

Pour Laura, qui est arrivée il y a peu de temps dans l'entreprise, c'est également l'occasion de découvrir les visages de ses collègues. "J'avais vu qu'ils avaient de la barbe pour certains mais c'est vrai que ça change ! Je vois leurs visages, leurs sourires, les mimiques... Ça fait vraiment plaisir."

La prudence reste de mise

Pas question d'oublier l'épidémie de Covid-19 pour autant. Dans les Bouches-du-Rhône, comme à l’échelle nationale, le nombre de contamination augmente de nouveau. Le taux d’incidence, passé sous les 600 cas pour 100 000 habitants au début du mois, est ainsi remonté à 652. La prudence reste donc de mise dans cette entreprise, surtout pendant les interventions chez les clients, explique Laurent. "En intervention chez les clients, on va le garder puisque beaucoup sont dans le médical. On demandera toujours aux autres s'ils souhaitent qu'on mette le masque ou pas."

Dans l'entreprise aussi, tout ne revient pas complètement à la normale. "On maintiendra l'aération, les gestes barrières... mais au moins ça nous fait un truc en moins. On se sent un peu plus libre grâce à ça." Pas non plus de bise, ni de poignées de main pour se saluer. Sans oublier le gel hydroalcoolique, toujours à disposition près de la machine à café.