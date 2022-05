Covid-19 : est-il important de toujours porter son masque dans les transports ?

À la date du vendredi 6 mai, le port du masque est toujours obligatoire dans les transports en commun. Pour certains, il empêche les particules de se dissiper et est utile pour protéger les autres. Pour d'autres, il est inutile, compte tenu qu'il n'est pas obligatoire partout. "J'étais à Londres, ils ne l'ont plus dans les métros. C'est vrai qu'on se demande pourquoi nous on le garde", argumente une femme.

Le masque toujours obligatoire dans certains lieux



En France, le masque est obligatoire dans les transports, dans les hôpitaux, les centres de soin, les pharmacies et les laboratoires. "Dans le wagon d'un bus, d'un métro, on va se retrouver dans une atmosphère qui, rapidement, va être confinée", explique Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Haut-de-Seine), qui juge ce masque toujours nécessaire. Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, prévoit, pour sa part, une fin du masque en juin ou juillet.

C.Laronce, N.Dahan, M.Birden, P-J.Perrin, C.Gindre