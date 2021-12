Covid-19 : élargissement du port du masque à tous les marchés

Le port du masque obligatoire s'élargit à tous les marchés. Alors que les règles étaient auparavant édictées par les préfets, dorénavant elles seront applicables partout. "Le masque est même fortement recommandé pour tous les enfants à partir de 6 ans", précise la journaliste de France Télévisions, Florence Griffon. Le pass sanitaire reste quant à obligatoire uniquement sur les marchés de Noël - et non sur les autres marchés couverts et découverts.

Désinfection obligatoire

Adieu les masques faits maisons : seuls sont autorisés les masques qui filtrent plus de 90 %, "comme les FFP2 ou chirurgicaux", souligne Florence Griffon. Le masque doit être en parfait état et doit couvrir le nez, la bouche et le menton de façon continue. L'utilisation du gel hydroalcoolique sera obligatoire pour toutes les personnes âgées de plus de onze ans. "Les commerçants eux-mêmes doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir manipulé de l'argent", indique la journaliste. Le gouvernement préconise ainsi de dédier un salarié à l'encaissement. Des contrôles seront régulièrement effectués.