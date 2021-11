Covid-19 : le port du masque à nouveau obligatoire dans les enceintes sportives

Il fait son grand retour. Le port du masque redevient obligatoire dans les équipements sportifs à partir de vendredi 26 novembre alors que le nombre de cas de Covid-19 repart à la hausse. Dans un communiqué, le ministère chargé des Sports annonce que le port du masque redevient "obligatoire pour tous dans un équipement sportif (...) excepté au moment de la pratique sportive et de son encadrement effectif".

Une mesure pour maintenir la pratique sportive

L'annonce intervient alors que de nombreux lieux en plein air partout en France sont de nouveau soumis au port du masque pour faire face à la hausse du nombre de contaminations au Covid-19."L’objectif demeure de garantir la continuité d’une pratique sportive normale et la bonne tenue du spectacle sportif", précise le Ministère.

Information importante



Par arrêté préfectoral publié ce jour, le port du masque est de nouveau obligatoire dans l'enceinte et aux abords du stade pour toute personne âgée de 11 ans et plus. https://t.co/hx02eGet6O — Racing Club de Lens (@RCLens) November 26, 2021

Avant le match d'ouverture de la 15e journée de Ligue 1 vendredi soir entre Lens et Angers, les spectateurs ont ainsi été avisés que "le port du masque (était) de nouveau obligatoire dans l'enceinte et aux abords du stade pour toute personne âgée de 11 ans et plus".