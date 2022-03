Covid-19 : dernier jour avant la fin du port du masque et du pass vaccinal

C. Sinz, A.Métais, J.Lonchampt, H.Nicolas, France 3 Régions, A. D'Abrigeon

À compter du lundi 14 mars, le port du masque ne sera plus obligatoire en intérieur, excepté dans les transports et dans les hôpitaux. Ce sera également la fin du pass vaccinal.

Le port du masque obligatoire prendra fin lundi 14 mars. Dans un marché couvert à Toulouse (Haute-Garonne), durant la matinée de dimanche 13 mars, toutes les personnes rencontrées attendent ce moment avec impatience. "On va enfin revivre. On va enfin voir les visages des gens, on va pouvoir lire sur les lèvres", commente un commerçant.



Toujours obligatoire dans les transports

Les établissements concernés sont les commerces, les entreprises, les restaurants et les écoles. Le masque sanitaire reste toutefois obligatoire dans les transports collectifs, les hôpitaux et les Ehpad. L'épidémie repart cependant à la hausse, la faute à un sous-variant d'Omicron. Les hospitalisations, elles, restent en baisse. "Ce qu'il faut expliquer aux Français, c'est qu'on arrive sur une nouvelle étape de la gestion de l'épidémie où on peut se permettre d'avoir une certaine souplesse", explique le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'Hôpital de Garches AP-HP (Hauts-de-Seine). Le pass vaccinal fait lui aussi sa disparition.