Covid-19 : à Paris, le masque en extérieur n’est plus obligatoire

Dans la matinée du vendredi 14 janvier, à Paris, la nouvelle n’était visiblement pas connue de tous. Pourtant, le port du masque sanitaire n’est plus obligatoire dans les rues de la capitale. En l’apprenant, une femme ôte le sien et lance, ravie : “Je pense que c’est une très bonne nouvelle”. Le tribunal administratif de Paris a suspendu l’arrêté préfectoral, qui rendait obligatoire le port du masque en extérieur depuis le 31 décembre dernier.



“On infantilise les Français ”

Une décision diversement accueillie par la population. “D’un jour sur l’autre, on change de politique et de position. J’ai appris hier soir que ce n’était plus obligatoire, hier, je l’avais, aujourd’hui je ne l’ai pas, peut-être que ce soir il faudra le remettre”, commente un homme. “Il faut le porter, pour que la situation s’améliore”, estime une autre passante. “On infantilise les Français, c’est tout. On est grand, on est mature, j’ose espérer, on est capable aussi de se prendre en charge”, estime une femme.