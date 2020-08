Coronavirus : une infirmière rouée de coups après avoir demandé à des jeunes de porter un masque

L'agression a eu lieu mardi 11 août à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) en pleine après-midi. À bord d'un bus, une jeune infirmière demande poliment à trois adolescents de bien vouloir porter leur masque. "J'ai eu une réponse qui était chargée d'une flopée d'insultes et de menaces de mort et viol", explique la victime de l'agression.



Hospitalisée après son agression

En repoussant de la main l'un des jeunes, l'un de ses agresseurs lui a mis une gifle avec "une bonne partie de sa force". "J'ai été complètement sonnée et ils s'en sont donné à cœur joie. J'ai reçu des coups de pied en plein visage, des coups de pied dans le ventre. J'aurais pu mourir parce qu'ils sautaient littéralement à pieds joints sur ma cage thoracique et mon visage", confie-t-elle. Hospitalisée et très choquée, la jeune femme s'est vu prescrire cinq jours d'ITT. Deux des trois agresseurs présumés sont interpellés par des agents municipaux à leur sortie du bus.

