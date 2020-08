Coronavirus : mesures renforcées dans les Bouches-du-Rhône

À Marseille, le masque sera désormais obligatoire à partir du mercredi 26 août au soir. Dans tout le département des Bouches-du-Rhône, les bars et les restaurants fermeront de 23 heures à 6 heures. Les Marseillais ont du mal à comprendre. "On est un petit peu dégoûté parce qu'on aime bien sortir, mais on fera avec, on n'a pas trop le choix", soupire une habitante. L'objectif est de tenter de contenir l'accélération de l'épidémie de coronavirus dans le département. Il y a en moyenne 177 nouveaux cas pour 100 000 habitants à Marseille et 131 dans le département, alors que la moyenne nationale est de 33 pour 100 000 habitants.



Vigilance accrue

Le nouveau préfet des Bouches-du-Rhône veut éviter confinement total. "Le ministère de la Santé, le cabinet du Premier ministre, sont extrêmement attentifs à la situation qui ici dans les Bouches-du-Rhône est constatée depuis quelques semaines", a assuré Christophe Mirmand. Les deux mesures resteront en vigueur jusqu'au 30 septembre.

