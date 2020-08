Coronavirus : les Français inquiets pour la rentrée

C’est une rentrée inédite et angoissante à laquelle se prépare la population française. "On espère qu’il n’y aura pas de reconfinement", témoigne un vacancier dimanche 16 août. Selon un sondage Ifop pour le JDD, plus de la moitié des Français (53%) est inquiète. Au niveau sanitaire, beaucoup de familles ne savent pas comment va s’organiser la rentrée scolaire. Elles craignent de voir le virus se diffuser parmi les élèves.

Une rentrée pleine d’interrogations

Les autres inquiétudes des Français concernent notamment le retour au travail. Tout d’abord, 29% des Français redoutent de voir les premières conséquences de la crise. Les plans sociaux sont évidemment craints (répétition redoutent phrase précédente) par tous. Pour ceux qui retourneront sur leur lieu de travail, la question est désormais de savoir dans quelles circonstances cela aura lieu. Des nouvelles mesures sanitaires pourraient voir le jour pour protéger les salariés, comme le port du masque obligatoire.