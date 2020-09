Coronavirus : le masque cache et crée des souffrances

"On a besoin de la totalité du visage pour fonctionner avec nos émotions. On ne peut pas être intelligent sans émotion, comprendre sans émotion, analyser sans émotion. Avec le masque sanitaire, on est privé à la fois de notre possibilité de communiquer nos émotions et l’impossibilité de repérer les émotions des autres, ce qui brouille totalement la communication et qui crée une forme de solitude étrange", décrypte la psychologue Jeanne Siaud-Facchin.

Méditer

"On a besoin de contact, de se toucher aussi. Sur un plan humain, la santé psychologique est en péril", déplore la thérapeute sur franceinfo vendredi 18 septembre.

Jeanne Siaud-Facchin prône la méditation dans son ouvrage Un Printemps pour Soi. "Il s’agit de s’accorder des endroits de soi où on peut se poser, se reposer, être attentif à soi, réfléchir à ce qu'on vit", explique-t-elle, ajoutant : "La méditation pour les enfants c’est formidable, c’est une pratique de l’attention".