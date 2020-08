Coronavirus : le masque bientôt obligatoire dans certaines zones de Paris

Le masque pourrait rapidement devenir obligatoire dans les zones les plus fréquentées de la capitale. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a fait savoir mardi 4 août qu’elle allait demander au préfet de prendre un arrêté dans ce sens. Le journaliste Thierry Curtet était en direct pour commenter le sujet : "La demande de la maire de Paris devrait d’abord concerner les quais de Seine, c’est le rendez-vous de l’été de nombreux Parisiens."

Quel impact du masque en plein air ?

"Le port du masque devrait devenir obligatoire sur les marchés en plein air, dans les rues commerçantes, dans les parcs et jardins de la capitale, mais également sans doute aux abords des gares et dans certaines zones touristiques. Ces lieux sont en train d’être déterminés avec la préfecture de police de Paris", a rajouté Thierry Curtet. Le masque embête les uns, et rassure les autres. Il est en tout cas devenu obligatoire dans plusieurs villes, notamment touristiques. Mais le masque en plein air est-il efficace ? Pour Martin Blachier, médecin de santé publique, l’efficacité de cette mesure aura "un impact très limité". Aucune étude n’a pour le moment donné la réponse.

