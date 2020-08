Coronavirus : le masque au quotidien

La mesure a été plutôt bien comprise par les habitants de la capitale française. Pour les étourdis et autres retardataires, des agents de securité arpentent la ville. S'ils se contentent pour l'instant de rappeler à l'ordre, ils envisagent de durcir le ton dès ce soir en verbalisant.

Dispositif étendu

Comme à Nice, Toulouse, Marseille et Toulon, il sera désormais obligatoire de sortir masqué dans toutes les rues de Strasbourg, sauf pour les cyclistes, les joggeurs et les enfants de moins de 11 ans. Douze autres communes du Bas-Rhin de plus de 10 000 habitants sont également concernées par cette mesure. Plus de 7 000 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures.