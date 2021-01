Coronavirus : la demande de masques FFP2 explose

Alors que le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a recommandé aux Français de ne plus utiliser de masques artisanaux pour se protéger des variants du coronavirus, certains de nos voisins européens ont déjà adopté une position plus stricte sur ce sujet, en rendant, par exemple, le port du masque FFP2 obligatoire dans les transports en commun et les commerces.