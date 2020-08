Coronavirus : Jean Castex serre la vis

Y aura-t-il bientôt plus de masques dans les rues ? 11 200 nouveaux cas ont été diagnostiqués en une semaine, des signes de relâchement constatés chaque jour. Mardi 11 août, Jean Castex a lancé un appel à se ressaisir : "Je le dis aujourd’hui avec une forme de gravité : si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile à contrôler."

Certains jugent la mesure inutile

Un avertissement qui s’accompagne de nouvelles décisions plus sévères : le port du masque en extérieur sera la règle dans de plus en plus de communes. Jean Castex demande aux préfets de généraliser la mesure, même si elle ne fait pas l’unanimité. "Je trouve ça un peu ridicule, sincèrement. Je trouve que ça ne sert à rien. Porter le masque oui, si on est malade ou autre, mais mettre des rues à Paris où il faut porter le masque, non", déclare une passante dans la capitale.

