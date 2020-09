Coronavirus : face à l\'augmentation des cas, des villes ont durci le ton

C. Barbaux, C. Bouvet, S. Delalot, C. Ricca

La hausse de cas de Covid-19 en France (plus de 10 000 en 24 heures) a poussé de grandes villes telles que Nice (Alpes-Maritimes) à durcir le ton dès samedi 19 septembre et à imposer des mesures sanitaires encore plus strictes. Les bars, en particulier, font l’objet d’une vigilance accrue. À Bordeaux (Gironde) aussi, le vis a été resserré : le port du masque est obligatoire dans les rues et les CRS n’hésitent pas à interpeller les passants négligents.

Des mesures strictes pour juguler l’épidémie

"C’est vraiment à la libre appréciation du fonctionnaire, si on sent que la personne est vraiment réticente ou est vraiment imprudente et ne considère pas la problématique de santé comme importante pour elle", explique un policier. "Je ne pensais pas que c’était obligatoire sur la place de la Victoire […] Je vais prendre mes responsabilités et payer", témoigne un habitant qui va devoir se délester de 135 euros pour non-port du masque.