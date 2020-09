Coronavirus : des masques inclusifs pour les enseignants

Un masque transparent, l’outil indispensable pour se faire comprendre des enfants sourds ou malentendants. Plus de 100 000 masques seront disponibles dès la fin du mois, tous les enseignants de maternelle en seront équipés ainsi que ceux qui s’occupent des enfants sourds et malentendants. "L’avantage des masques fenêtres est que les enfants voient quand même notre bouche et c’est important pour les enfants malentendants qui ont besoin de lire sur les lèvres", explique cette enseignante spécialisée.

Les entreprises privées passent commande

Trois modèles sont déjà homologués. L’association "France Handicap" est prête à augmenter la production. "Nous mettons tout en place pour qu’on puisse monter à 500 000 masques inclusifs produits dans tout le réseau APF France Handicap", déclare Prosper Teboul, membre de l'association France Handicap. Des entreprises privées passent aussi commandes, des associations de malentendants réclamaient une plus grande diffusion de ces masques. Lavables 20 fois, ils coûtent de 8 à 10 euros pièce.