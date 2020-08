Coronavirus : comment lutter efficacement contre le virus ?

Les pieds dans le sable mais dans un but plus surprenant. Dans ce cadre apaisant à Paris, les habitants se succèdent pour venir se faire dépister gratuitement et savoir s’ils ont contracté le Covid-19. Une démarche que certains médecins estiment utile. D’autres préféreraient que les autorités se concentrent davantage à faire ces tests là où des clusters ont été identifiés.

Le port du masque fait débat

Depuis plusieurs jours, le port du masque devient obligatoire dans des espaces publics ouverts de certaines villes de France. Pour le docteur Martin Blachier, médecin de santé publique France et épidémiologiste, "le port du masque en intérieur est capital. Le port du masque en extérieur est anecdotique, voir inutile."

Concernant une possible seconde vague de contamination, si Martin Blachier estime qu’un nouveau pic de contamination est envisageable, d’autres prennent le problème d’une autre manière. "La question n’est pas de savoir s’il y aura une deuxième vague. La question est de savoir quelle ampleur elle va prendre", explique le professeur Djillali Annane, chef de service en réanimation à l’hôpital de Garches (Hauts-de-Seine).