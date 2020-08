"C’est trop lourd sur le plan logistique": l'exécutif confirme la décision de ne pas fournir de masques gratuits aux élèves

C'est ce qui a été retenu au cours d'un Conseil de défense sanitaire, selon les informations recueillies par France Télévisions.

Pas de gratuité généralisée pour les élèves des collèges et lycées. L'exécutif, malgré les appels pressants des oppositions, a confirmé mardi 25 août au cours d'un Conseil de défense sanitaire la décision de ne pas fournir de masques sanitaires gratuits aux élèves, sauf pour les plus précaires, selon les informations recueillies par France Télévisions. "L'idée est noble mais le facteur réalité s’impose. C’est trop lourd sur le plan logistique", affirme un membre du gouvernement, faisant valoir que chaque établissement a déjà des stocks pour les 1,2 million d’enseignants et personnels dans les établissements scolaires.

"Évidemment, tout élève ayant oublié son masque sera dépanné", précise-t-on. Et l'exécutif de rappeler que le gouvernement a déjà distribué 8,8 millions de masques gratuits et que l'allocation de rentrée scolaire a été augmentée de 100 euros pour aider les familles les plus pauvres à assumer cette nouvelle dépense.

"Des fournitures de rentrée" comme les stylos ou les cartables

A une semaine de la rentrée scolaire, de nombreux élus et responsables politiques, y compris au sein de la majorité, ont plaidé pour que l'Etat distribue gratuitement des masques qui deviennent obligatoires en classe à la rentrée pour les collégiens et lycéens.

Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, avait annoncé jeudi que des masques gratuits pourraient être fournis au cas par cas aux familles "en grande difficulté". Mais que, pour le reste, ils feraient partie "des fournitures de rentrée" comme les stylos ou les cartables.

Emmanuel Macron promet des "règles claires"

Depuis, plusieurs départements, en charge des collèges, et plusieurs régions, compétentes pour les lycées, ont annoncé qu'ils allaient fournir gratuitement des masques de protection aux élèves pour la rentrée.

Emmanuel Macron a indiqué après le Conseil de défense sanitaire que des "règles claires" seraient instaurées "partout" en France pour faire face à la reprise de l'épidémie de Covid-19. "Priorité santé", a écrit le chef de l'Etat dans un tweet. "J'ai réuni ce matin un Conseil de défense pour organiser la rentrée dans les meilleures conditions possibles au regard de l'évolution épidémique. École, travail, lieux publics : partout des règles claires pour permettre à chacun de reprendre en confiance", a-t-il ajouté.