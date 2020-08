Biarritz : l'accès aux plages interdit la nuit

A partir de mardi 4 avril, il sera interdit de se rendre sur les plages de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) toutes les nuits de 22 heures à 6 heures du matin. "La municipalité entend ainsi prévenir l’apparition de tout cluster en évitant les regroupements festifs. Depuis le début de l’été, le littoral est beaucoup plus fréquenté que les années précédentes : Biarritz a compté plus de 1500 personnes sur ses plages la nuit, avec les risques sanitaires et les nuisances que cela implique", explique notre journaliste Sabrina Corrieri sur place.

Des CRS et des caméras de surveillance en renfort

Pour faire respecter cette fermeture nocturne de ses plages, Biarritz compte sur sa police municipale, les renforts de CRS, mais également des caméras de vidéosurveillance qui seront contrôlées en temps réel, toutes les nuit. "L’initiative n’est pas isolée, puisque Anglet, commune voisine, a également décidé de fermer ses plages la nuit tout l’été", conclut la journaliste.