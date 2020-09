Allemagne : des militants d’extrême droite en guerre contre le masque

Le mouvement anti-masque s’accroît en Allemagne. Des manifestants, souvent d’extrême droite, s’opposent à une mesure qu’ils jugent inutile et liberticide. La police s’est ainsi trouvée débordée alors que certains tentaient de pénétrer dans le parlement allemand. Pour beaucoup, ces images choquantes révèlent le vrai visage des anti-masque dans le pays.

Des militants d’extrême droite déterminés

Ces militants réclament un changement de régime. "Qu’est-ce qu’il y a d’écrit là-haut ? Le peuple allemand ! Toi, tu ne peux pas lire, tu es un traître au peuple allemand", vocifère un homme en désignant le palais du Reisghtag. "On veut la liberté", crie une autre manifestante. Dans la foule, on observe également de nombreux drapeaux rouges, blancs et noirs. Il s’agit du drapeau du Reich allemand que les néo-nazis veulent réinstaurer.

Le JT

Les autres sujets du JT