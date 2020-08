Agression dans une laverie du Val-d'Oise : trois personnes déférées devant un juge d'instruction en vue d'une mise en examen

Un client a été passé à tabac dimanche dernier après avoir demandé à un autre client de porter un masque. Les enquêteurs recherchent toujours deux hommes ayant frappé la victime avec une batte de baseball.

Trois personnes sont déférées devant un juge d'instruction jeudi 6 août, dans l'après-midi, en vue d'une mise en examen pour violences volontaires aggravées, a appris franceinfo auprès du parquet de Pontoise. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à la violente agression d'un client d'une laverie automatique à Soisy-sous-Montmorency dans le Val-d'Oise dimanche dernier.

Dimanche après-midi, vers 16h45, un client d'une laverie a demandé à un autre de porter son masque. Ce dernier a refusé et une altercation verbale houleuse s'en est suivie. Le jeune homme non masqué est ensuite sorti de la laverie avant de revenir sur place accompagné de renforts, selon le plaignant. D'après les images de vidéosurveillance, deux hommes ont frappé le client - celui ayant demandé le port du masque - avec une batte de baseball et deux autres à mains nues.

Deux hommes toujours recherchés

Un premier individu avait été interpellé dès mardi 4 août et deux autres s'étaient présentés spontanément au commissariat mercredi. Ces deux derniers sont l'homme qui ne portait pas de masque et son frère. Ils ont tous les trois été placés en garde à vue. Le parquet de Pontoise a demandé la mise en examen des trois hommes et le placement en détention provisoire de l'homme qui ne portait pas de masque et de son frère, parce qu'il les soupçonne d'avoir activement participé aux violences. En revanche, il a seulement demandé le placement sous contrôle judiciaire du premier individu interpellé, car il était "en retrait" pendant l'agression.

Une information judiciaire est ouverte et les enquêteurs recherchent toujours les deux hommes présents sur les images de vidéosurveillance qui ont frappé la victime avec une batte de baseball.