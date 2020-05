Marseille : la tentation du retour à la plage

Même dans les zones vertes, les plages ne vont pas être ouvertes lundi. Malgré le lancement de la période de déconfinement le 11 mai, les autorités n'ont toujours pas donné de date pour le retour sur le sable. Pourtant, dans les zones littorales, la tentation est grande. À Marseille (Bouches-du-Rhône), la police utilise même un avion pour patrouiller depuis les airs.

"C'est un peu difficile, mais on comprend"

À deux jours du déconfinement, les forces de l'ordre craignent un relâchement. Pour autant, ces règles sanitaires strictes semblent être bien comprises par la population. "On respecte aussi les demandes du confinement. On nous a demandé de circuler, de ne pas stationner, donc on respecte le confinement. C'est un peu difficile, mais c'est jusqu'à lundi et on comprend", explique une femme qui se balade en bord de plage.

