Maquillage : les ventes en baisse depuis le confinement

Avec la fin du confinement et la reprise de l’activité, il a fallu recommencer les gestes du quotidien. De nouvelles habitudes ont vu le jour avec le confinement. Et le secteur du maquillage n’a pas échappé à ces petites révolutions. Avec le port du masque, la routine beauté de centaines de personnes s’annonce plus compliquée. Dans les magasins, les employés passent leur temps à remettre en place des crayons pour les yeux.

-88% de ventes de maquillage

En effet, avec un visage caché la plupart de la journée, c’est sur les yeux que se concentrent les clientes. "Je ne vais pas du tout mettre de fond de teint, de Labello, les gens ne vont pas voir ce que ça fait donc je trouve ça un peu inutile", raconte une cliente de passage. Au mois d’avril, les achats de maquillage ont chuté de 88%. Ce sont les rouges à lèvres qui souffrent le plus, avec -58%.

