Manifestations contre les violences policières, football professionnel... Les gros titres de la presse quotidienne régionale

Sur le plateau de franceinfo, le journaliste Samuel Étienne a sélectionné quelques Unes de la presse quotidienne régionale, mercredi 10 juin. "Gros plan sur les manifestations, mardi 9 juin, en France au moment des obsèques de George Floyd. La République du Centre a vu 'Orléans le poing levé'", commence le journaliste.

Le débat sur les violences policières s'affiche en Une du Télégramme, qui est allé à la rencontre des forces de l'ordre en Bretagne. "Des policiers et des gendarmes donnent leur sentiment sur les accusations de violences et de racisme qui pèsent sur elles", précise le journaliste. Il est aussi question de football dans les journaux régionaux, avec la décision du Conseil d’État de suspendre la relégation de Toulouse (Haute-Garonne) et d'Amiens (Somme) en Ligue 2.

