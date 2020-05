Ma commune se déconfine : comment se prépare Mornant, dans le Rhône ?

En vue du déconfinement, Mornant (Rhône) aura bientôt sa radio associative sur Internet, avec diffusion d’informations locales. Un renfort de plus, alors que se poursuivent les distributions de gels, de masques aux professionnels et aux particuliers. Certains sont inquiets à l’approche du 11 mai. "Le déconfinement, ça me fait beaucoup de souci. Ça fait du souci pour mes arrière-petits-enfants, pour l’école", s’inquiète une grand-mère.

"Il y a une responsabilité collective à avoir"

Mornant est une ville de 6 000 habitants, avec des dizaines de volontaires mobilisés par la mairie, comme une professeur de BTS qui débute des cours de soutien pour des élèves dont les parents ont décidé de ne pas les renvoyer à l’école. "Chacun doit prendre ses responsabilités et ne pas tout attendre de l’État, de la mairie. Il y a une responsabilité collective à avoir pour que ça se passe au mieux", insiste l’enseignante Christelle Gault.





Le JT

Les autres sujets du JT