Londres : le personnel confiné avec les animaux au zoo de Regents Park

Implanté au cœur de Londres depuis 1828, le zoo de Regents Park est l’un des plus vieux du monde. Il n’avait tout simplement jamais fermé ses portes depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, depuis l’épidémie de coronavirus, les 2 000 animaux répartis sur plus de 15 hectares découvrent une nouvelle vie. Ils sont choyés par le personnel confiné qui tient un journal vidéo de ce quotidien peu ordinaire.



Stimuler les primates toute la journée

Des animaux qu’il faut continuer à nourrir, mais aussi parfois à divertir en dehors de leurs enclos. Les singes, par exemple, habitués au contact humain, ont besoin de ne pas se sentir abandonnés. "On doit vraiment faire preuve d’imagination pour les distraire, et être sûr qu’ils sont occupés et stimulés toute la journée", explique un soignant. Le travail et la présence de l’insectologue sont également essentiels à la survie de certaines espèces protégées ou en voie de disparition.

Le JT

Les autres sujets du JT