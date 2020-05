Loiret : des balades à vélo pour profiter du déconfinement

Première échappée déconfinée pour Isabelle, Vincent, et leurs trois enfants, au grand air et à vélo. Pour ce week-end de l'Ascension, la famille a décidé de se balader pour la journée au départ de Meung-sur-Loire, dans le Loiret. Après deux mois de confinement près d'Orléans, cette escapade a comme un air de petite évasion.

155 kilomètres de pistes cyclables

"On avait clairement besoin d'espace, de pouvoir être libre et pouvoir bouger sans être contrôlé et sans avoir à sortir une attestation. Là, on fait ce que l'on veut", confie Isabelle, la mère de famille. Sur les bords de Loire, les amoureux du vélo peuvent parcourir jusqu’à 155 kilomètres de pistes cyclables sans danger. Quelques kilomètres plus loin, sous le soleil d'été, le chateau de Meung-sur-Loire, l'un des plus anciens du Loiret, accueille à nouveau des visiteurs.

Le JT

Les autres sujets du JT