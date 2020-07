Licenciements : les plans sociaux et les manifestations se multiplient

L’après crise sanitaire est synonyme de pertes d’emplois, de plans sociaux. Plusieurs mobilisations contre les licenciements ont eu lieu, mercredi 8 juillet.C’est un début d’année terrible pour l’emploi en France, puisque 27 000 emplois ont été supprimés depuis le mois de mars. On notera les manifestations des salariés de Nokia, qui sont venus de toute la France à Paris mercredi 8 juillet. 1 250 postes ont été supprimés dans l’entreprise.Crise historique dans l’aéronautiqueDu côté de l’aéronautique, des milliers de personnes ont manifesté au siège d'Airbus à Blagnac (Haute-Garonne) malgré les contraintes d’accès au tarmac de l'aéroport de Toulouse. 5 000 postes sont supprimés chez Airbus et 7 500 chez Air France. L’aéronautique vit la pire crise de son histoire. Une nouvelle manifestation est prévue jeudi midi, à l’initiative de la CGT, en soutien à la filière aéronautique. Et puis, à Paris, jeudi à 10 heures, place d’Italie, une manifestation pour l’emploi et les salaires des filières commerce et services doit avoir lieu.