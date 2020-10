Liberté d'expression, crise sanitaire et pénurie de médicaments : la revue de presse régionale

Après l'attaque terroriste de vendredi 16 octobre, la parole des enseignants se libère. "Liberté d'expression à l'école : ces profs qui n'y arrivent plus", titre Le Dauphiné libéré. "Laïcité, religion : 'Oui, les profs s'autocensurent'", lance de son côté L'Indépendant. L'actualité du mardi 20 octobre, c'est également la crise sanitaire, avec un boom des consultations en Une du Petit Bleu d'Agen. Le retour des maladies automnales, dont les symptômes se rapprochent de ceux de la Covid-19, pousse les habitants à consulter de plus en plus les médecins.

Un Ehpad sous haute surveillance à La Réunion

La crainte d'une pénurie de médicaments pour traiter le cancer est à la Une du Bien Public. En septembre, la Ligue contre le cancer avait déjà lancé un cri d'alarme face à ces pénuries qui deviennent de plus en plus importantes. Sur l'Île de La Réunion, c'est la situation d'un Ehpad qui inquiète fortement les autorités. Cet établissement, situé à La Possession, est devenu un important foyer de contamination, avec déjà huit cas recensés.

