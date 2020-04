Les stars de la musique organisent un concert confiné pour soutenir l’OMS

C’est une initiative dont le succès se mesure à l’échelle mondiale. Samedi 18 avril, des artistes du monde entier vont assurer un concert en direct de leurs domiciles où ils sont confinés. A l’origine de ce concept, la chanteuse Lady Gaga espère pouvoir continuer à soulever des fonds pour l’organisation mondiale de la santé (OMS). 30 millions d’euros ont déjà été récoltés auprès de grandes entreprises.

Un casting impressionant

Pour attirer le plus de donateurs possible, la chanteuse est parvenue à réussir un casting exceptionnel. D’Elton John à Céline Dion en passant par Pharrell Williams, les plus grandes stars de la musique vont répondre présent. Seule artiste française, Christine and the Queens se réjouit de pouvoir aider à sa manière une si noble cause. « J’étais juste aussi contente qu’une de mes performances puisse être un tout petit peu plus utile que juste moi qui suis avec mon clavier dans ma chambre », explique-t-elle.

