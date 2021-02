Les idées claires. Vitamine D, vin, herbe à pic, spray nasal... Ces remèdes sont-ils efficaces contre le Covid-19 ?

Peut-on se prémunir du coronavirus ? Comment soigner le Covid-19 ? Certains produits sont présentés comme miracles sur internet. Les idées claires font le tri entre les vraies et fausses informations à ce sujet.

On a un temps beaucoup parlé de la vitamine D : qu'en est-il réellement ? "Un premier essai vient d'être publié où il y a des personnes avec le Covid qui ont eu de la vitamine D, et d'autres qui ne l'ont pas eue, et on démontre qu'il n'y a aucune différence", tranche Enrique Casalino, infectiologue, directeur médical de l'AP-HP, chef de service des urgences des hôpitaux Bichat et Beaujon. "Corriger le déficit en vitamine D quand le malade arrive à l'hôpital ne sauve pas les patients, mais le conseil qu'on peut donner, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, avec des produits riches en vitamine D et s'exposer au soleil pour éviter les déficits en vitamine D."

Autre rumeur qui circule régulièrement : la consommation de vin peut-elle aider à combattre le Covid-19 ? "Il n'y a rien qui est prouvé, ni pour aucune maladie infectieuse d'ailleurs. À l'opposé, nous savons que même des doses minimes de vin ont une toxicité", rappelle Enrique Casalino.

Spray nasal, herbe à pic, médicaments miraculeux... Retrouvez toutes informations précises et certifiées dans la vidéo.