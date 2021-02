Covid-19 : n’abusez pas de la vitamine D, son surdosage est dangereux pour la santé

La vitamine D aurait un rôle bénéfique dans la prévention du Covid-19, selon certains chercheurs. Pour autant, attention à ne pas vous précipiter sur les compléments alimentaires à la vitamine D, préviennent les médecins. Son abus peut en effet s’avérer dangereux. En effet, les centres antipoison et l’Agence du médicament ont constaté récemment des surdosages de vitamine D chez des enfants qui en prenaient pour favoriser leur croissance osseuse et diminuer les risques de rachitisme. Et si elle est conseillée jusque l’âge de 18 ans, il faut toujours prendre l’avis d’un médecin.

C’est comme tout médicament ou principe actif : il y a des posologies à ne pas dépasser sous peine de complications pour la santé. Dr Christine Tournoud, du centre antipoison de Nancy à franceinfo

Or des intoxications chroniques ont été constatées ces derniers mois chez des enfants, menant jusqu’à de graves problèmes rénaux. En cause certains compléments alimentaires en vente libre : des gommes, des pastilles à mâcher ou des gouttes qui contiennent une très grande quantité de vitamine D. "Ces compléments alimentaires sont trois à quatre fois, voire dix fois plus dosés que les médicaments que l’on administre habituellement à un enfant, complète le Dr Christine Tournoud. Le risque apparait sur une exposition chronique : si vous donnez une ou deux gouttes par jour et que vous donnez un peu plus à chaque fois, on peut avoir des complications." Avant de donner de la vitamine D à son enfant, ou d’en prendre soi-même, les centres antipoison et l’Agence du médicament recommandent de consulter son médecin pour savoir quel dosage respecter.