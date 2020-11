Les idées claires. En quoi "Hold-up" est-il un documentaire complotiste ?

Pourquoi le documentaire Hold-up suscite-t-il autant d'indignation ? Nicolas Martin a demandé son avis à Francis Chateauraynaud, directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), directeur du Groupe de Sociologie Pragmatique et Réflexive.

Le sociologue décrypte la construction du documentaire, de l’utilisation de la musique, et de la prise de contrôle des émotions du spectateur, à la mise en scène des intervenants et de leurs procédés argumentatifs. Mais au delà de la forme, Hold-Up défend-il une cause légitime ? Qui dérange-t-il ? Et que dire à un proche qui adhère à la thèse de ce film ?

