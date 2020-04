Les gestes de solidarité pour nos aînés

La première chose que l'on peut faire pour aider les personnes âgées contraintes de rester dans leurs chambres, c'est de prendre des nouvelles. On peut décrocher son téléphone mais aussi tenter la visioconférence, comme ce service gratuit visio-ehpad.fr. On se connecte, on envoie un lien à ses proches et on est mis en relation. Autre solution, explique Sophie Gauthier, le courrier. Les parents, petits-enfants, envoient un souvenir sur un groupe WhatsApp et une entreprise les imprime avant de les envoyer aux personnes âgées. Un service payant en temps normal devenu gratuit.

Le LOSC fait un don de tablettes aux EHPAD

Enfin, lez plateforme "1 lettre, 1 sourire", permet d'envoyer des lettres aux résidents en HPAD. Pour cela, il faut des tablettes dans les établissements. "Le LOSC et l'entreprise Boulanger ont fait don de plusieurs milliers de tablettes dans les hôpitaux", explique Sophie Gauthier. Dernière idée pour se rendre utile : s'inscrire sur des plateformes de bénévolat comme renfort-Covid.

