"Les gants ne servent à rien" : des experts rendent leurs préconisations pour faire les courses pendant le confinement, et après

Les surpermarchés sont l'un des rares lieux où les Français se croisent encore à l'heure du confinement. Des experts nantais rappellent la conduite à tenir pour limiter la propagation du virus à cette occasion. Des gestes d'autant plus nécessaires lorsque se terminera le confinement.

À l'heure du confinement, faire ses courses pour la plupart des Français, c'est l'une des rares occasions de croiser des personnes extérieures à son foyer. Un groupe d’experts scientifiques (médecins, épidémiologistes) de Loire-Atlantique lance l'alerte : la sécurité sanitaire dans les grandes surfaces alimentaires n’est actuellement pas suffisante et ne permet pas de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus. Ce groupe de soutien scientifique a été mis en place par le professeur Didier Lepelletier, chef du service de bactériologie au CHU de Nantes, et Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique (vétérinaire de formation). Ils rappellent les gestes pour assurer une sécurité maximale aux clients comme aux employés de ces commerces face au Covid-19.

Parmi ces préconisations, n'autoriser un client à rentrer que s’il s’est lavé les mains à l’entrée du supermarché, ne pas remettre en rayon un produit que l'on a touché, ou encore établir des sens uniques de circulation dans les rayons, pour éviter de croiser d’autres clients.

Par ailleurs pour les consommateurs, comme pour les employés de caisse : les gants ne servent à rien, selon ces experts. "Le gant ne protège pas, il faut le dire très fortement, martèle le sénateur Ronan Dantec. On voit de plus en plus de clients dans les grandes surfaces qui ont des gants. Ça ne les protège en rien, et au contraire avec les gants, on a tendance à ne pas se laver les mains, ce qui est le seul geste barrière réellement efficace. Se laver les mains, et le faire très très fréquemment."

Des mesures pour anticiper le déconfinement

Ces préconisations valent pour aujourd’hui, durant le confinement, mais surtout pour les mois à venir. "Le déconfinement, dans une population non immunisée, ça va avec des pratiques civiques, des pratiques d'hygiène, des pratiques d'organisation renforcée, justifie Ronan Dantec. Toutes les préconisations que l'on prône vont dans le sens de faciliter le déconfinement. C'est aussi dans cet état d'esprit qu'il faut les entendre aujourd'hui."

Ces préconisations vont-elles être suivies d'effets ? Il faut pour cela attendre l’avis du Haut Conseil de la santé publique.