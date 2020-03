Les enfants des livres. C'est le temps de lire et de participer à une expérience inédite de lecture !

"L'île" de V. Villeminot (EDITIONS PKJ)

En cette période inédite de pandémie du Covid-19 et de confinement pour tous, Les enfants des livres vous donnent des idées de lecture.

Participez à une expérience inédite de lecture !

On se retrouve tous sur L'île, de Vincent Villeminot. Depuis vendredi, à 18h tous les soirs, et pendant toute la durée du confinement, Vincent Villeminot propose - sur les réseaux sociaux des éditions PKJ - d'offrir aux jeunes, à partir de 13 ans, un quart d'heure de lecture. Il s'agit de suivre l'histoire du confinement de huit ados sur une île.

Ce récit, Vincent Villeminot avait commencé à l'écrire lors d'un séjour sur le sémaphore de l’île d’Aix, en Charente-Maritime. Il en avait stoppé l'écriture avec son retour sur la terre ferme. Compte tenu des événements, et comme l'auteur le dit lui-même, maintenant que "nous sommes des archipels… "

Il a donc repris son manuscrit pour l'offrir aux collégiens et aux lycéens le temps que notre confinement durera.

Cette lecture intéressera aussi les parents et les enseignants

Elle permettra d'échanger sur des questions auxquelles nous sommes malheureusement tous confrontés aujourd'hui. Chaque jour à 18h, nous suivrons donc le destin de Jo, Louna, Blanche, Simon, Bastien et des autres confinés sur leur île. Ne manquez pas ce rendez-vous qui sera l'occasion de nous retrouver tous ensemble dans une lecture commune !

Les épisodes sont à retrouver sur les réseaux sociaux des éditions PKJ (Facebook, Instagram et Twitter) par le biais d’un lien vers la plateforme Calaméo, et également sur le site Lisez.com.

"C’est elle qui dit, la première, en arrivant :

– Il y a un problème.

Puis, elle compléta : – Le bateau n’est pas à quai."

Retrouver ici le lien pour lire le récit de Vincent Villeminot.



Bien sûr, vous pouvez aussi en profiter pour écouter ici, ou en podcast, la chronique que nous avions réalisée avec Vincent Villeminot et Noam sur son dernier roman Nous sommes l'étincelle, c'est là.

"Nous sommes l'étincelle", de V. Villeminot (PKJ)

Et d'autres idées de lectures

Le conseil d'Anna, 13 ans :

Hôtel Castellana de Ruta Sepetys, éditions Gallimard Jeunesse (à partir de 13 ans)

"En Espagne, Daniel Matheson ,18 ans va séjourner dans l’hôtel Castellana avec ses parents. Passionné par la photographie, le jeune homme découvre l’Espagne à travers son objectif. Lorsqu’il rencontre Ana Torres Moreno qui travaille dans l’hôtel Castellana, sa vie va changer. Il va redécouvrir l’Espagne avec Ana qui va lui montrer le vrai pays où règne dictature et oppression.

J'ai vraiment adorée ce roman qui mêle histoire, romance et suspense. Il m'a fait découvrir un monde jusqu'à présent qui m'était inconnu. Une super lecture qui est aussi plaisante qu'instructive !"

"Hôtel Castellana", de R.Sepetys (GALLIMARD JEUNESSE)

Sur kibookin.fr

Quel genre littéraire ? À partir de quel âge ? Nombre de pages ? Ou par date de parution… La recherche de lecture s’adapte à tous les besoins pour faire le bon choix de lecture !

Tous les ouvrages présents sur Kibookin ont été "lus et recommandés" par les Comités de lecture du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Se réunissant chaque mois, ils sont composés de l’équipe du Salon, de bibliothécaires, de libraires et d’autres amoureux des lettres, des images, et des histoires pour la jeunesse. Plus d'excuse pour ne pas trouver sa pépite à soi !

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Les éditions se mobilisent pour divertir les jeunes !

L'école des loisirs propose tous les matins à partir de 9H des histoires à lire et des activités pour enrichir le quotidien (jeux, vidéos, recettes, et même des cadeaux !) et de quoi passer des journées entières en compagnie des héros que l'on connaît bien maintenant : Pop, Elmer, Billy, Simon, Chien Pourri, Lolotte, Princesse Coquette, et bien d'autres encore...

Lectures et activités sur le site web de L'école des loisirs. (L'ECOLE DES LOISIRS)

La maison d'éditions Auzou propose des albums à lire ainsi que des idées en ligne pour occuper les enfants grâce à des coloriages et des loisirs créatifs ... Et si vous le souhaitez, vous pouvez participer jusqu'au 20 avril avec eux à un grand concours d'écriture et de dessins en écrivant un album, de 10 pages maximum, avec histoire et illustrations. Il y aura des cadeaux à la clé pour les 5 plus belles créations...À vous de jouer parents et artistes en herbes de 5 à 9 ans !

Activiés en ligne (EDITIONS AUZOU)

Et surtout, restez bien chez vous, hauts les coeurs et bonnes lectures à tous !